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Общество

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля

20 ноября 2023 16:15  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Соответствующий приказ Минпросвещения и Рособрнадзора опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, досрочный период экзамена вместе с резервными днями пройдет с 22 марта до 19 апреля.

Основной период начнется 23 мая, а его резервные дни завершатся 1 июля. Дополнительный период пройдет 4-24 сентября.

Все экзамены будут начинаться в 10:00 по местному времени. 

Продолжительность ЕГЭ по литературе, математике, русскому языку составляет 3 часа 55 минут; по истории, обществознанию, физике, химии – 3 часа; по биологии, географии, информатике – 2,5 часа; по иностранным языкам письменная часть длится два часа, устная часть - 15 минут.

Напомним, что в 2023 году пять нижегородских выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ сразу по двум предметам. Так, ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написали 47 нижегородских выпускников, 38 – по литературе, 10 – по физике, 6 – по математике профильного уровня, 6 – по химии, 2 – по истории и 2 – по географии.

Всего единый государственный экзамен в Нижегородской области в 2023 году сдали более 13 660 выпускников.

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Теги:
ЕГЭ
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