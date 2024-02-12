Объем отгрузки нижегородских промышленных предприятий в январе вырос на 31% Экономика

Отгрузка нижегородских промышленных предприятий в январе 2024 года увеличилась почти 31% и составила 151,6 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"Общий объём отгруженной продукции в промышленности за январь 2024 года вырос на 31% в действующих ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в обрабатывающей промышленности – на 36%. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря государственной поддержке в рамках нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство", "Производительность труда" и "Международная кооперация и экспорт", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Он добавил, что от успехов предприятий в Нижегородской области во многом зависит качество жизни нижегородцев.

"Мы работаем над тем, чтобы у предприятий самых разных направлений была возможность получения помощи от государства. Речь идет как о финансовых мерах поддержки в виде субсидий, грантов, лизинга или льготных кредитов, так и о нефинансовых – об обучении, о консультациях в центре "Мой бизнес", - подчеркнул министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Министр напомнил, что индекс физического объема (ИФО) промышленного производства Нижегородской области в январе также показал хорошие результаты – 107,1% по промышленности в целом и 107,7% в обрабатывающих производствах. Наибольший скачок произошел в производстве автотранспортных средств, где оба показателя выросли более чем в 2 раза (ИФО – 214,3%, отгрузка – 263,2%). Кроме того, увеличились показатели в таких сферах, как обработка древесины (136,4% и 126,2%), производство мебели (210,9% и 125,4%), готовых металлических изделий (148,2% и 181,4%), компьютеров, электронных и оптических изделий (126,3% и 162,2%), химических веществ и химических продуктов (110,7% и 117,4%).

По итогам 2023 года по объему отгруженной продукции обрабатывающих производств Нижегородская область занимает восьмое место в России и второе место в Приволжском федеральном округе.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициированный президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.

Напомним, что объем инвестиций в Нижегородской области вырос за 2023 год на 36,6% в сравнительных ценах и составил почти 700 млрд рублей.