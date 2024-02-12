Нижегородский бизнес входит в число лидеров по привлечению льготного лизинга Бизнес

Нижегородские предприниматели в 2023 году заняли лидирующие позиции в России по привлечению льготных кредитов для покупки оборудования в лизинг. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Субсидирование предоставляет ”МСП Лизинг”, которая является дочерней структурой Корпорации МСП, в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”.

По данным Корпорации МСП, в прошлом году малое предпринимательство России получило 2,4 млрд рублей льготных кредитов по ставке 6% годовых на приобретение отечественного оборудования и под 8% годовых для покупки зарубежного. Заявки можно подать на специальном сервисе на цифровой платформе МПС.РФ

Больше всего в прошлом году лизингового финансирования привлекли бизнесмены из Санкт-Петербурга - 211 млн рублей, Московской области - 195 млн рублей и Нижегородской области - 150 млн рублей.

По словам гендиректор Корпорации МСП Александра Исаевича, программа льготного лизинга динамично претворяется в жизнь. Благодаря ей будут созданы новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий.

Льготное лизинговое финансирование предприниматель может получить на сумму от 500 тысяч рублей до 50 млн рублей сроком от 13 месяцев до 7 лет. Лизинговые отчисления начинаются после поставки оборудования. При наличии гаранта РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.

Ожидается, что в этом году малый производственный бизнес получит от “МСП Лизинг” 4,5 млрд рублей льготного лизингового финансирования.

О всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре ”Мой бизнес” или по телефону горячей линии: 8 (800) 301 29 94 (звонок бесплатный). Национальный проект “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” инициирован президентом России Владимиром Путиным.

В рамках нацпроекта предприниматели получают комплексную консультационную, информационную, имущественную и финансовую поддержку.

Ранее сообщалось, что объем отгрузки нижегородских промышленных предприятий в январе вырос на 31%.

Также сообщалось, что капиталовложения в Нижегородской области в 2023 году выросли на 36,6%