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Спорт

Спортивный центр построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

07 марта 2024 10:55  [4] Спорт

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия", архив

Спортивный центр с теннисными кортами построят на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте мэрии города.

Спортивный объект планируется построить между водопроводной станцией "Слуда" и студгородком ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Проект планировки под строительство объекта работали специалисты ГБУ НО "Институт развития агломерации Нижегородской области". Заказчиком строительства выступило ООО УК "Спорт Бизнес Консалтинг".

Общая площадь одноэтажного здания спортцентра составит 4540 кв. метров. Рядом с ним обустроят парковку на 34 автомобиля.

Проект будет реализован в две очереди. В рамках первой очереди здесь снесут действующие строения и сооружения, а также обустроят футбольные, теннисные и баскетбольные площадки с трибунами.
В рамках второй очереди будет построено само здание спортивного центра.

Проект планировки в настоящий момент проходит общественные обсуждения, которые продлятся до 15 марта.

Напомним, два ФОКа построят в Нижнем Новгороде за 2 млрд рублей до конца 2025 года.

Ранее сообщалось, что новый спорткомплекс "Торпедо" планируется построить на проспекте Гагарина, 25А по концессии.

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Теги:
Теннис ФОК
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