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Общество

Энергетики Эн+ поздравили нижегородок с Международным женским днем

07 марта 2024 12:13  [58] Общество

Сотрудники "Волгаэнергосбыта" компании Эн+ в Нижнем Новгороде поздравили женщин с 8 марта.
 
В преддверии Международного женского дня в офисе энергосбытовой организации клиенткам дарили весенние цветы.
 
"8 марта - это прекрасный праздник. И мы не могли оставить без комплемента наших прекрасных нижегородок. Очень хочется, чтобы их лица озаряла улыбка. И сегодня у нас это получилось", - сказал генеральный директор АО "Волгаэнергосбыт" Андрей Рачковский.
 
Вручая цветы, представители компании желали каждой посетительнице - а всего их за день было около двухсот- любви, счастья, здоровья и внимания близких.
 
В свою очередь, нижегородки выражали ответную признательность.
 
"Это неожиданно для официального учреждения , куда забежал по делу, но очень приятно! Такое особое внимание в предпраздничный день создает приподнятое весеннее настроение", - отметила, улыбаясь, одна из клиенток офиса обслуживания.
 
В будущем году энергетики продолжат начатую инициативу и сделают ее ежегодной.

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Теги:
8 марта Эн+
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