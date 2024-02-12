Энергетики Эн+ поздравили нижегородок с Международным женским днем

Сотрудники "Волгаэнергосбыта" компании Эн+ в Нижнем Новгороде поздравили женщин с 8 марта.
В преддверии Международного женского дня в офисе энергосбытовой организации клиенткам дарили весенние цветы.
"8 марта - это прекрасный праздник. И мы не могли оставить без комплемента наших прекрасных нижегородок. Очень хочется, чтобы их лица озаряла улыбка. И сегодня у нас это получилось", - сказал генеральный директор АО "Волгаэнергосбыт" Андрей Рачковский.
Вручая цветы, представители компании желали каждой посетительнице - а всего их за день было около двухсот- любви, счастья, здоровья и внимания близких.
В свою очередь, нижегородки выражали ответную признательность.
"Это неожиданно для официального учреждения , куда забежал по делу, но очень приятно! Такое особое внимание в предпраздничный день создает приподнятое весеннее настроение", - отметила, улыбаясь, одна из клиенток офиса обслуживания.
В будущем году энергетики продолжат начатую инициативу и сделают ее ежегодной.
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