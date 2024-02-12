Зал искусства Северной Европы открылся в Нижегородском художественном музее Культура и отдых

В Нижегородском художественном музее открылся зал искусства Северной Европы. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

После повторной экспозиции в зале впервые появился раздел, который максимально представляет готическую скульптуру. В него вошли восемь экспонатов французской, немецкой и нидерландской школ.

По словам генерального директора НГХМ Романа Жукарина на экспозиционной площадке представлены уникальные произведения искусства, включающие Нижегородский государственный художественный музей в топ-5 самых значимых музеев России.

Французская готика представлена памятниками XII века. Это слепки фигур царя Соломона и царицы Савской. Они были созданы в 1914 году в мастерской "Музея сравнительной скульптуры в Трокадеро".

Немецкая и нидерландская готика показана резной деревянной полихромной скульптурой. Это "Оплакивание", "Мадонна с младенцем и святой Анной" и "Мадонна Милосердие".

Работы известного мастера немецкого Возрождения Лукаса Кранаха Старшего "Лукреция" и образцы алтарных композиций на сюжеты из Евангелий и житийных легенд среди прочих 12 памятников представляют живопись Германии и Нидерландов XV ‒ XVI веков.

Фото: министерство культуры Нижегородской области

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