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Общество

Восемь рециклеров для ямочного ремонта поступили в Нижний Новгород

11 марта 2024 10:42  [84] Общество
Восемь рециклеров для ямочного ремонта поступили в Нижний Новгород

Восемь рециклеров для ямочного ремонта поступили в Нижний Новгород

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Восемь рециклеров для оперативного ямочного ремонта поступили в районы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Житников отметил, что по поручению главы города Юрия Шалабаева продолжается работа по обновлению и формированию парка коммунальной техники.

"В конце 2023 года были заключены контракты на поставку рециклеров. Эти машины сейчас уже можно увидеть в действии, они активно применяются в ходе ямочного ремонта", - рассказал Житников.

Андрей Житников добавил, что еще 96 единиц спецтехники, в том числе комбинированные дорожные машины, автопогрузчики, самосвалы, грейдер, автомастерские и ремонтная техника поступят в Нижний Новгород этой весной.

Напомним, объемы ямочного ремонта в Нижнем Новгороде выросли в два раза.

Также ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит 20 мини-погрузчиков.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы
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