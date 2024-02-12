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Бизнес

Бурые медведи пробудились в зоопарке “Лимпопо” в Нижнем Новгороде

11 марта 2024 12:44  [6] Бизнес

Фото: зоопарк "Лимпопо"

В нижегородском зоопарке “Лимпопо” от зимней спячки проснулись бурые медведи Ляля и Балу. Об этом сообщается на сайте зоопарка. Хищники, которые провели во сне четыре с лишним месяцев, уже вышли в уличные вольеры. Они тщательно обследовали свою территорию и даже успели привести в порядок свои шубки.

Как отмечается, в этом году Балу и Ляля пробудились ото сна практически одновременно. По манере поведения медведей специалисты зоопарка сделали вывод, что уходить обратно в свои теплые берлоги косолапые не собираются.

По словам генерального директора зоопарка “Лимпопо” Владимира Герасичкина, теперь можно смело сказать что весна наступила.

А вот сурки Мася и Масик, наоборот, выбравшись из теплых домиков, спрятались в них вновь.Традиционно эти млекопитающие уходят в спячку раньше медведей, а вот к длительным уличным прогулкам после зимнего сна переходят позже.

Отметим, что в зимнюю спячку сурки Мася и Масик ушли еще в конце сентября прошлого года, а медведи Ляля и Балу в конце октября. В это же время в зимний сон впал гималайский медведь Моган. К настоящему времени хищник пока еще не проснулся.

Ранее сообщалось, что в нижегородском зоопарке случился настоящий бэби-бум.

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Теги:
Животные Зоопарк Медведи
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