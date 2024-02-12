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Общество

Подрядчик приступает к проектированию здания школы для одаренных детей на Бору

11 марта 2024 13:09  [115] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Подрядная организация приступает к разработке проекта здания школы для одаренных детей на Бору в Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве строительства региона.

Госконтракт на выполнение проектных, изыскательских работ и строительства здания школы был заключен 18 декабря 2023 года.

В настоящее время подрядчик выполняет инженерные изыскания и приступает к разработке проекта строительство школы.

"В ходе работы над проектом будут определены конструктивные, планировочные и инженерно-технические решения, исключающие негативные воздействия на озеро Бездонное и на близлежащую территорию", - пояснили в региональном минстрое.

Напомним, правительство Нижегородской области выделило участок под строительству школы для одаренных детей им. Е.А. Негина на Бору. Учреждение будет рассчитано на 800 детей.

Также ранее сообщалось, что на строительство данной школы в Нижегородской области будет направлено 4 млрд рублей.

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Теги:
Образование Школы
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