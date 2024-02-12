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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода направит около 180 млн рублей закупку дорожной техники

11 марта 2024 15:50  [3] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода объявила аукцион на закупку дорожной техники в лизинг. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит поставить в парк коммунальной техники Нижнего Новгорода 20 фронтальных колесных погрузчиков МИТРАКС МП-635 или аналогичных машин, которые были выпущены в 2024 году.

Начальная ( максимальная) стоимость контракта составляет 179,2 млн рублей. Средства будут выделены из городского бюджета.

Итоги аукциона подведут 19 марта. Дорожная техника должна быть поставлена до 30 июня 2024 года.

При этом сам лизинговый договор заключается до 25 декабря 2027 года.

Напомним, за последние три года мэрия Нижнего Новгорода приобрела более 350 единиц коммунальной техники. Так, в 2021 году было закуплено 217 спецмашин, в 2022 году – 90, а в 2023 году – 50 единиц техники.

Также ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит около 100 спецмашин для уборки дорог до апреля 2024 года.

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Теги:
Городское хозяйство Погрузчики
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