Контроль за состоянием дорог после зимы ведется в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Контроль за состоянием дорог после зимы ведется в Нижнем Новгороде по поручению главы города Юрия Шалабаева.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии, администрации районов в ежедневном режиме мониторят улично-дорожную сеть. В случае обнаружения дефектов дорог сразу же начинается локальный ремонт.

Так, в этом году в Автозаводском районе уже проведен локальный ремонт на проспекте Ленина, улицах Лесной, Красных партизан, Аркадия Гайдара, проезде от улицы Героя Шнитникова к храму, на Южном шоссе и других.

В Приокском районе ямочный ремонт ведется на главной транспортной артерии - проспекте Гагарина.

В Советском районе на текущей неделе запланирован ремонт участков дорог по улице Бекетова, пл. Лядова и Окского съезда.



Ямочный ремонт уже проведен на проспекте Ленина, ул. Райниса, дублере ул. Космонавта Комарова, подъеме Мызинского моста и путепроводе в районе виадука ул. Новикова-Прибоя в Ленинском районе.

В Нижегородском районе ямочный ремонт провели на улицах Белинского, Алексеевской, Звездинке, переулке Тихом, набережной Гребного канала и Нижне-Волжской набережной.

В Канавино отремонтированы участки дорог на улицах Пешкова, Приокской, Чкалова, Керченской, Пролетарской, Григорьева, пересечении улиц Луначарского и Коммунистической, Совнаркомовской, Московском шоссе, Гордеевском путепроводе и путепроводе у кинотеатра "Москва".

В Московском районе при помощи рециклера запланированы ремонты на улицах Рябцева, Березовской, Магистральной и на Московском шоссе (от пр. Героев до ул. Рябцева).

В Сормовском районе осуществляется временный ремонт дефектов улично-дорожной сети. Так, уже устранены дефекты на улицах Мокроусова, Федосеенко, Песочной, Коминтерна. В ближайшее время ремонт будет выполнен на участках улиц Зайцева и Вождей Революции.

Ранее сообщалось, что восемь рециклеров для оперативного ямочного ремонта поступили в районы Нижнего Новгорода.