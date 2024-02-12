"Горячая линия" на тему детского летнего отдыха пройдёт в Нижнем Новгороде Общество

Специалисты департамента по социальной политике Нижнего Новгорода проведут "горячую телефонную линию" для родителей по вопросам организации загородного детского отдыха в предстоящий летний сезон.

Звонки будут приниматься 13 марта с 9:00 до 17:00 по телефонам: 433-62-59, 423-97-93.

Напомним, что в областном центре стартовала подготовка детских оздоровительных лагерей к предстоящему летнему сезону. Кроме частичного ремонта помещений лагерных баз, в этом году будут возведены новые универсальные спортивные площадки в лагерях “Маяк”, “Спутник”, “Зелёные дубки” и “Олимпийские надежды”. Кроме того, в “Спутнике” будет построен новый спальный корпус на 32 места, который даст возможность увеличить количество отдыхающих в лагере детей на 120 человек.

В летние смены на муниципальных базах отдыха ожидается более 5 тысяч детей.

Напомним, в летние каникулы нижегородские дети могут поехать в загородные лагеря, подведомственные департаментам образования и по социальной политике: "Чайка", "Лесной", "Звёздочка", "Маяк", "Спутник", "Зелёные дубки", "Олимпийские надежды".

Ранее сообщалось, что выплаты на путёвки в детские загородные лагеря смогут получить нижегородцы-участники СВО и члены их семей. За счёт средств городского бюджета на эти цели будут выделять субсидии размером до 35 тысяч рублей.