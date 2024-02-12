Уголовное дело возбудили в Нижнем Новгороде по факту гибели подростка Происшествия

В Ленинском районе города Нижнего Новгорода по факту гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Также ход и результаты расследования под контроль взяла прокуратура Ленинского района.

По имеющейся информации, ночью 10 марта в квартире дома по улице Адмирала Нахимова было обнаружено тело 15-летнего подростка без видимых телесных повреждений. Экспертиза установила, что смерть наступила от отравления угарным газом. По данным ведомства, квартира, в которой погиб несовершеннолетний, оборудована газовой колонкой.

В настоящий момент исправность газового оборудования проверяют. Во время расследования уголовного дела действиям работников домоуправляющей компании, которая оказывает услуги по содержанию и обслуживанию газового оборудования и коммуникаций, будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что Нижегородская прокуратура взяла на контроль отравление угарным газом в Выксе

Также сообщалось, что уголовное дело возбуждено по факту гибели мужчины в Сормовском районе Нижнего Новгорода