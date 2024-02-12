Доля дорог в нормативном состоянии достигла 42% в Нижегородской области Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Доля региональных дорог в нормативном состоянии достигла в Нижегородской области 41,35 % в 2023 году. Об этом сообщается на сайте минтранса региона.

Таким образом, Нижегородская область перевыполнила показатель по доле нормативных дорог. Таких результатов удалось достичь благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

И.о. директора ГУАДа Леонид Самухин в ходе заседания коллегии министерства транспорта и автодорог Нижегородской области отметил, что последние четыре года регион занимает лидирующие позиции по объему укладки асфальтобетонной смеси.

"В 2023 году уложено более 7,5 млн кв. метров и это, безусловно, повышает безопасность движения транспорта. Наша цель – увеличить долю нормативных дорог уже до 50%. И это не только за счет ремонтов, но и строительства новых объектов", - подчеркнул Самухин.

Руководитель ГУАДа добавил, что в настоящее время продолжается реконструкция участка дороги Владимир-Муром-Арзамас со строительством путепровода и строительство дороги от поселка Выездное до железнодорожной станции Арзамас-1.

Напомним, более 200 участков планируют изъять под дублер проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.