Подрядчика оштрафовали на 140 тысяч рублей за срыв сроков ремонта детсада в Ленинском районе Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Подрядчика оштрафовали на 140 тысяч рублей за срыв сроков капремонта кровли детсада в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что МКУ "ГлавУКС" заключило контракт с ООО "Дорожно-строительная компания "ПРОТОН" на выполнение капремонта кровли детского сада № 297. Работы должны были завершиться до июля 2023 года.

Однако подрядчик к работам не приступил, в связи с чем МКУ "ГлавУКС" расторгло контракт в одностороннем порядке.

По данному факту прокуратура завела административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ"). В результате руководителя подрядной организации оштрафовали на 140 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

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