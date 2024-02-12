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Общество

Подрядчика оштрафовали на 140 тысяч рублей за срыв сроков ремонта детсада в Ленинском районе

12 марта 2024 11:28  [4] Общество

Фото: Telegram-канал прокуратуры Нижегородской области

Подрядчика оштрафовали на 140 тысяч рублей за срыв сроков капремонта кровли детсада в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что МКУ "ГлавУКС" заключило контракт с ООО "Дорожно-строительная компания "ПРОТОН" на выполнение капремонта кровли детского сада № 297. Работы должны были завершиться до июля 2023 года.

Однако подрядчик к работам не приступил, в связи с чем МКУ "ГлавУКС" расторгло контракт в одностороннем порядке.

По данному факту прокуратура завела административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ ("Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ"). В результате руководителя подрядной организации оштрафовали на 140 тысяч рублей.

В настоящее время нарушения устранены.

Напомним, застройщик сорвал сроки строительства многоэтажки для полицейских в Сарове.

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Теги:
Детсады капремонт
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