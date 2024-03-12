Проект благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде подготовят до конца года Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проект благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде планируется подготовить в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской Дирекции парков и скверов.

После утверждения проектно-сметной документации будет определено время, когда начнется благоустройство и этапы выполнения работ.

"Проект благоустройства парка разрабатываются в рамках программы Горьковского автозавода по развитию территорий "Новый социальный вектор", - подчеркнули в ведомстве.

Источники финансирования работ по благоустройству парка будут определены в дальнейшем.

Напомним, Автозаводский парк культуры и отдыха планируется полностью благоустроить к 2026 году. Концепцию благоустройства парка презентовали в конце декабря 2023 года.