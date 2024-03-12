Проект благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде подготовят до конца года

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Проект благоустройства Автозаводского парка в Нижнем Новгороде планируется подготовить в 2024 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городской Дирекции парков и скверов.
После утверждения проектно-сметной документации будет определено время, когда начнется благоустройство и этапы выполнения работ.
"Проект благоустройства парка разрабатываются в рамках программы Горьковского автозавода по развитию территорий "Новый социальный вектор", - подчеркнули в ведомстве.
Источники финансирования работ по благоустройству парка будут определены в дальнейшем.
Напомним, Автозаводский парк культуры и отдыха планируется полностью благоустроить к 2026 году. Концепцию благоустройства парка презентовали в конце декабря 2023 года.
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