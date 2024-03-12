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Объявлен конкурс на благоустройство второй очереди ЖК "Дворянский" в Нижнем Новгороде

12 марта 2024 13:03  [44] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Объявлен архитектурный конкурс на лучшую концепцию архитектурного облика и благоустройства второй очереди ЖК "Дворянский" на территории Започаинья в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Заказчиком проведения конкурса выступает ООО СЗ "ЭлитСтрой" при поддержке регионального минграда.

"Минград всегда поддерживает и зачастую выступает инициатором конкурснов как важного элемента состязательного процесса для получения лучшего архитектурного решения, особенно когда застройка касается уникальных исторических территорий нашего города",- отметила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.

Конкурс проводится в закрытом формате, к участию приглашены архитектурные бюро Творческая мастерская архитектора Быкова, Архитектурное бюро "Гора", Архитектурное бюро АМ-Project; Plombir Architectural Bureau и архитектор Егор Рыбин.

Конкурсные предложения принимаются до 29 марта. Жюри определит победителя по итогам очной защиты проектов не позднее 4 апреля.

Напомним, проект террасного парка в Почаинском овраге был представлен в августе 2022 года. Контракт на обустройство парка был заключен в ноябре 2023 года с ГП НО "ДиРОН".

Также ранее сообщалось, что на создание террасного парка в Почаинском овраге в 2023 году были направлены средства инфраструктурного кредита в размере 1,6 млрд рублей из 3,6 млрд рублей.

Работы по обустройству террасного парка в Почаинском овраге стартовали в Нижнем Новгороде в декабре 2023 года.

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Теги:
Благоустройство Жилье
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