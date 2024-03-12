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Общество

Олег Трофимов: Ждём новые проекты, новые задачи, которые мы вместе с губернатором и его командой будем реализовывать

12 марта 2024 17:24  [77] Общество
Олег Трофимов

Олег Трофимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 марта выступит с отчётом о работе правительства региона за 2023 год.

Ректор ННГУ им. Лобачевского Олег Трофимов отметил, что от выступления главы региона научное сообщество ожидает новый посыл, новые проекты, новые задачи, которые совместно с губернатором и его командой будут реализовываться в регионе.

Он рассказал о новом проекте вуза - передовой инженерной школе, которая занимается прикладной исследовательской частью.

"У нас прикладная школа связана с навигацией, космической связью и радиолокацией. Здесь мы собрали пять наших ведущих направлений, которые есть в университете, которые полностью соответствуют той стратегии, которая заявлена в регионе: такие как связь, космос, химия, микроэлектроника", - уточнил Трофимов.

Так, ННГУ выиграл грант Фонда содействия инновациям, средства которого направит на реализацию космического научно-образовательного эксперимента "Агроэкология. Спутниковый мониторинг состояний лесного фонда и агрокультур": учёные вуза создадут и выведут на орбиту малый космический аппарат формата Cubsat 16U – спутник “Лобачевский”.

Руководитель Университета Лобачевского отметил важную роль региона и лично Глеба Никитина, который активно принимал участие в этом проекте, оказывал поддержку при выигрыше данной заявки и реализации данного проекта в будущем.

Олег Трофимов также поделился, что в ближайшее время будет запущен совместный проект со Сбербанком по программе подготовки будущих айтишников. "Регион действительно очень активно развивается, и мы видим это в том числе и по нашему научному сообществу, потому что нижегородские вузы очень активно показывают те результаты, которые мы от них ждём", - заключил ректор ННГУ.

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Теги:
Вузы Глеб Никитин Наука
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