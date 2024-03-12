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Общество

Педагог из лицея №38 победил на городском этапе конкурса "Учитель года России"

14 марта 2024 12:25  [39] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Учитель физики с 13-летним стажем из лицея №38 Советского района Михаил Калёнов одержал победу на городском этапе конкурса "Учитель года России". Об этом в соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глава города поздравил победителя и выразил уверенность в том, что с такими преданными своему делу педагогами город станет интеллектуальной столицей страны.

"Поздравляю Михаила с победой в городском этапе и желаю ему показать свой профессионализм на следующих этапах конкурса!", - написал Юрий Шалабаев.

Городской этап прошел в Нижнем Новгороде в 20-ый раз. Победители и участники конкурса не останавливаются на достигнутом и продолжают совершенствоваться в профессии. Восемь педагогов из всех районов города прошли отбор и вышли в финал, который включал в себя мастер-классы и лекции. На мастер-классах участники продемонстрировали свое мастерство и рассказали о своих инновационных наработках. На втором испытании, необходимо было провести лекцию, тему которой выбирал рандомайзер.

Победитель городского этапа Михаил Калёнов признался, что творчески подходит к преподаванию предмета и объяснению сложных наук. Так же он мечтает, чтобы в будущем Нижний Новгород стал интеллектуальной столицей России. По словам других участников финала, конкурс дает возможность познать себя, раскрыть таланты и обмениваться опытом с коллегами.

Напомним, что педагог школы №85 Лариса Малыгина победила в конкурсе "Моё призвание – учитель"

Ранее сообщалось, что учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента России.

 

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Теги:
Конкурсы Учитель
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