Штрафы могут ввести за незаконную врезку в водопровод в Нижегородской области

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Депутаты Заксобрания Нижегородской области поддержали введение штрафов за использование незаконной врезки в сети водопровода и канализации в ходе внеочередного заседания комитета по ЖКХ и ТЭК 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законопроект был инициирован депутатами Заксобрания Красноярского края, его направили в регионы для выражения мнений.
Проект закона предполагает введение штрафов за самовольное пользование системой водопровода и канализации для граждан - от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей, а для юрлиц - от 20 до 30 тысяч рублей.
На данный момент административная ответственность распространяется только на самовольное подключение к централизованным системам водопровода и канализации.
"Из-за самовольных подключений к сетям нарушается целостность колодцев, ухудшается качество воды, а попадание в канализацию вредных и опасных веществ наносит вред трубопроводам и технологическому оборудованию. Все это создает дополнительную нагрузку, негативно влияет на качество работы сетей",- отметил председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Заксобрания Нижегородской области Владимир Беспалов.
В дальнейшем проект соответствующего федерального закона рассмотрят депутаты Госдумы РФ.
Напомним, "Нижегородский водоканал" выявил 25 незаконных врезок к сетям водоснабжения в столице Приволжья.
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