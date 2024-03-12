Штрафы могут ввести за незаконную врезку в водопровод в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Депутаты Заксобрания Нижегородской области поддержали введение штрафов за использование незаконной врезки в сети водопровода и канализации в ходе внеочередного заседания комитета по ЖКХ и ТЭК 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Законопроект был инициирован депутатами Заксобрания Красноярского края, его направили в регионы для выражения мнений.

Проект закона предполагает введение штрафов за самовольное пользование системой водопровода и канализации для граждан - от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей, а для юрлиц - от 20 до 30 тысяч рублей.

На данный момент административная ответственность распространяется только на самовольное подключение к централизованным системам водопровода и канализации.

"Из-за самовольных подключений к сетям нарушается целостность колодцев, ухудшается качество воды, а попадание в канализацию вредных и опасных веществ наносит вред трубопроводам и технологическому оборудованию. Все это создает дополнительную нагрузку, негативно влияет на качество работы сетей",- отметил председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Заксобрания Нижегородской области Владимир Беспалов.

В дальнейшем проект соответствующего федерального закона рассмотрят депутаты Госдумы РФ.

Напомним, "Нижегородский водоканал" выявил 25 незаконных врезок к сетям водоснабжения в столице Приволжья.