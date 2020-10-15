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Общество

Нижегородский водоканал выявил 25 незаконных врезок

19 октября 2020 14:43  [481] Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Сотрудники АО "Нижегородский водоканал" выявили 25 самовольных врезок, незаконно подключенных к сетям водоснабжения города, с июля по сентябрь этого года. Об это сообщили в пресс-службе предприятия. Из них 21 незаконный пользователь ресурса уже отключен.

Как отмечает директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов, чаще жители домов подключаются к сетям уличных водоразборных колонок, что особо опасно в зимний период.

"В случае незаконного подключения к водоразборной колонке давление в сети значительно понижается, что может привести к ее замерзанию. Соответственно, другие жители, пользующиеся ресурсом легально, не смогут набрать воду из колонки. Кроме того, несанкционированные врезки могут спровоцировать аварии на сетях, а также негативно отразиться на общем давлении воды в жилом секторе", - подчеркивает Николай Смирнов.

Как быть, если врезка уже есть

При выявлении такой врезки водоснабжение перекрывается, а нарушителю дается время для сбора необходимых документов. Как правило, требуется оформить проект на подключение к сетям, получить место врезки, а также заключить договор на водоснабжение и водоотведение с Нижегородским водоканалом.

Если нарушитель на контакт не идет, врезка полностью отрезается, а нарушителю за самовольное подключение грозит административная ответственность. В случае, когда в результате таких незаконных действий приходят в негодность объекты жизнеобеспечения (повреждены сети водоснабжения и водоотведения), действия нарушителя уже подпадают под уголовную ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 3 лет.

Напомним, за несколько лет Нижегородским водоканалом выявлено около 800 самовольщиков, более половины из них уже заключили договоры, тех, кто не захотел узаконивать потребление воды, отрезали от доступа к ресурсу.

Стоит отметить, что в период пандемии коронавируса водоканал проводит работу именно по отключению самовольных подключений к сетям. Абонентам, имеющим задолженность, отключение водоснабжения не проводится, а на долги до конца года не начисляются пени.

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