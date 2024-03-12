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Общество

Нижегородцы смогут проводить зиму в парке "Швейцария" 17 марта

14 марта 2024 13:53  [48] Общество

Фото: соцсети парка "Швейцария"

Народные гулянья по случаю проводов зимы пройдут в парке “Швейцария” в воскресенье, 17 марта. Об этом сообщается на страницах парка в соцсетях.

Праздничная программа “Широкая масленица” развернется сразу на нескольких пространствах парка с 12:00 до 16:00.

На центральной площади состоится концертная программа с участием эстрадного коллектива “Гармония”, цыганского ансамбля “Бричка”,  ансамбля народной песни”Любава” и других.

Гостей также ждет программа с конкурсами, викторинами, играми и хороводами. Кроме того, можно будет угоститься блинами и сладким чаем.

В 15:00 на поляне за центральной площадью пройдут традиционные проводы Масленицы с файер-шоу.

Маленькие посетители парка смогут поучаствовать в “Богатырских боях” и анимационной программе с “Насявки кучей”. Для взрослых будет организована прогулка по аллеям парка с баянистом.

Желающие смогут пройти мастер-классы по изготовлению масленичных куклы и солнца в детском центре. Для этого нужно пройти регистрацию по ссылкам : ”Народная кукла” и ”Масленичное солнце

Напомним, что проводить зиму в Нижнем Новгороде можно будет в парках, музеях и библиотеках.

Также сообщалось, что Широкую Масленицу отметят в Арзамасе на Соборной площади

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Теги:
Масленица Парк Швейцария Праздники
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