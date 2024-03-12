"Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде

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Благоустраивать сквер на улице Суворова, между кварталами 9 и 13 в ЖК "Окский берег" Новинского сельсовета будет ООО "Автодорстрой". Об этом сообщает администрация Приокского района Нижнего Новгорода.
Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Согласно заключенному контракту, к середине июля текущего года на данной территории будут благоустроены дорожки из брусчатки, велодорожки, организовано уличное освещение, установлены скамейки, урны и информационные стенды.
Также, в сквере появится хоккейная коробка, многофункциональная спортивная площадка, детский игровой комплекс и площадка для выгула и дрессировки собак. Помимо этого, по просьбам жителей рядом со сквером в этом году также будет построена скейт-площадка.
По словам руководителя территориального отдела Новинский сельсовет Яны Колясниковой, к работам на улице Суворова подрядчик приступит, как только сойдет снег и можно будет производить земляные работы - ориентировочно в начале апреля.
Напомним, что на благоустройство сквера в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде направят 42 млн рублей.
Ранее сообщалось, что "Автодорстрой" благоустроит сквер в поселке Мостоотряд на Автозаводе за 23 млн рублей.
Также сообщалось, что бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.
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