Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
14 марта 2024 16:12  [86] Подрядчика оштрафовали на 7,7 млн рублей за скрыв благоустройства территории на Автозаводе
14 марта 2024 16:01  [92] Хакатон "Почтовое Digital: лингвистика и технологии" пройдет в Нижнем Новгороде.
14 марта 2024 15:44  [103] "Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде
14 марта 2024 15:26  [131] Участки под гаражами в Сормовском районе планируется изъять для строительства метро
14 марта 2024 15:04  [128] Прямые эфиры с общественными наблюдателями проведет онлайн-студия "НаблюдательНО"
14 марта 2024 14:35  [127] Нижегородские агитбригады поздравили участниц СВО с 8 Марта
14 марта 2024 14:18  [143] МТС расширила территорию покрытия LTE в Сарове
14 марта 2024 14:13  [148] Около 200 иностранных студентов узнали о традициях Масленицы в Нижнем Новгороде
14 марта 2024 13:53  [162] Нижегородцы смогут проводить зиму в парке "Швейцария" 17 марта
14 марта 2024 13:29  [158] Участок улицы Тверской в Нижнем Новгороде перекроют до 10 апреля
Общество

"Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде

14 марта 2024 15:44  [103] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустраивать сквер на улице Суворова, между кварталами 9 и 13 в ЖК "Окский берег" Новинского сельсовета будет ООО "Автодорстрой". Об этом сообщает администрация Приокского района Нижнего Новгорода.

Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Согласно заключенному контракту, к середине июля текущего года на данной территории будут благоустроены дорожки из брусчатки, велодорожки, организовано уличное освещение, установлены скамейки, урны и информационные стенды.

Также, в сквере появится хоккейная коробка, многофункциональная спортивная площадка, детский игровой комплекс и площадка для выгула и дрессировки собак. Помимо этого, по просьбам жителей рядом со сквером в этом году также будет построена скейт-площадка.

По словам руководителя территориального отдела Новинский сельсовет Яны Колясниковой, к работам на улице Суворова подрядчик приступит, как только сойдет снег и можно будет производить земляные работы - ориентировочно в начале апреля.

Напомним, что на благоустройство сквера в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде направят 42 млн рублей.

Ранее сообщалось, что "Автодорстрой" благоустроит сквер в поселке Мостоотряд на Автозаводе за 23 млн рублей.

Также сообщалось, что бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нацпроект
Поделиться:
Новости по теме
11 марта 2024 17:23  [476] "Автодорстрой" благоустроит сквер в поселке Мостоотряд на Автозаводе за 23 млн рублей
04 марта 2024 15:16  [448] "Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде за 42 млн рублей
28 февраля 2024 10:56  [629] Бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph