"Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустраивать сквер на улице Суворова, между кварталами 9 и 13 в ЖК "Окский берег" Новинского сельсовета будет ООО "Автодорстрой". Об этом сообщает администрация Приокского района Нижнего Новгорода.

Работы пройдут в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Согласно заключенному контракту, к середине июля текущего года на данной территории будут благоустроены дорожки из брусчатки, велодорожки, организовано уличное освещение, установлены скамейки, урны и информационные стенды.

Также, в сквере появится хоккейная коробка, многофункциональная спортивная площадка, детский игровой комплекс и площадка для выгула и дрессировки собак. Помимо этого, по просьбам жителей рядом со сквером в этом году также будет построена скейт-площадка.

По словам руководителя территориального отдела Новинский сельсовет Яны Колясниковой, к работам на улице Суворова подрядчик приступит, как только сойдет снег и можно будет производить земляные работы - ориентировочно в начале апреля.

Напомним, что на благоустройство сквера в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде направят 42 млн рублей.

Ранее сообщалось, что "Автодорстрой" благоустроит сквер в поселке Мостоотряд на Автозаводе за 23 млн рублей.

Также сообщалось, что бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.