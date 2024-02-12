"Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде за 42 млн рублей

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ООО "Автодорстрой" победило в аукционе по выбору подрядчика для благоустройства сквера на улице Суворова в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Контракт решено заключить по начальной цене в 42,5 млн рублей.
Подрядчику предстоит выложить дорожки из брусчатки, посадить саженцы берез, рябины, ели и клена остролистого, посеять газон, установить качели, карусели, лавочки и систему освещения.Также здесь обустроят спортивную площадку с уличными тренажерами, универсальное поле для игры в волейбол и баскетбол и хоккейную коробку.
Благоустройство бульвара будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Работы должны завершиться до 16 июля.
Напомним, бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.
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