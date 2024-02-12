"Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде за 42 млн рублей Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

ООО "Автодорстрой" победило в аукционе по выбору подрядчика для благоустройства сквера на улице Суворова в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Контракт решено заключить по начальной цене в 42,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит выложить дорожки из брусчатки, посадить саженцы берез, рябины, ели и клена остролистого, посеять газон, установить качели, карусели, лавочки и систему освещения.

Также здесь обустроят спортивную площадку с уличными тренажерами, универсальное поле для игры в волейбол и баскетбол и хоккейную коробку.

Благоустройство бульвара будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы должны завершиться до 16 июля.

Напомним, бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.