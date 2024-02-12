Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
IT-квартал построят в центре Нижнего Новгорода к 2029 году
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Фестиваль "Небофест" пройдёт в Нижнем Новгороде 26 мая
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2024 15:16  [36] "Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде за 42 млн рублей
04 марта 2024 14:12  [113] Акция "Сильнее стали" прошла в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 13:45  [116] Почти 800 семей в Нижегородской области приобрели новое жилье за счет маткапитала
04 марта 2024 13:27  [150] Свыше 130 подростков в Нижегородской области имеют синдром зависимости
04 марта 2024 13:09  [142] Число обращений в филиал Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде по ПФО в 2023 году выросло на 55%
04 марта 2024 12:58  [159] Подрядчик приступил к ремонту дороги на острове Печерские пески в Нижнем Новгороде
04 марта 2024 12:38  [131] Нижегородская область взяла патронаж над делегацией Бразилии на ВФМ-2024 в Сочи
04 марта 2024 12:25  [148] Доступ к "Википедии" в России могут заблокировать
04 марта 2024 12:07  [192] Еще семь домов снесут на Сенной в Нижнем Новгороде для строительства метро
04 марта 2024 11:35  [158] Нижегородская область вошла в топ-5 регионов с самым низким уровнем безработицы
Общество

"Автодорстрой" благоустроит сквер в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде за 42 млн рублей

04 марта 2024 15:16  [36] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

ООО "Автодорстрой" победило в аукционе по выбору подрядчика для благоустройства сквера на улице Суворова в ЖК "Окский берег" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Контракт решено заключить по начальной цене в 42,5 млн рублей.

Подрядчику предстоит выложить дорожки из брусчатки, посадить саженцы берез, рябины, ели и клена остролистого, посеять газон, установить качели, карусели, лавочки и систему освещения.

Также здесь обустроят спортивную площадку с уличными тренажерами, универсальное поле для игры в волейбол и баскетбол и хоккейную коробку.

Благоустройство бульвара будет проходить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

Работы должны завершиться до 16 июля.

Напомним, бульвар Победы в Сормовском районе Нижнего Новгорода благоустроят за 157 млн рублей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Сквер
Поделиться:
Новости по теме
20 февраля 2024 18:22  [588] "Автодорстрой" благоустроит Касьяновский овраг в Нижнем Новгороде за 98 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Лыжня России - 2024 в Нижнем Новгороде
12 февраля 2024 16:32"Лыжня России - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph