В "ТНС энерго" оценивают эффективность работы подразделений безопасности Бизнес

В Туле стартовало выездное совещание руководителей подразделений безопасности компаний Группы "ТНС энерго". Встреча посвящена подведению итогов работы блока безопасности холдинга за 2023 год и постановке задач на ближайшее время.

В мероприятии принимают участие представители данного направления головной компании, в том числе руководители департаментов безопасности, информационной безопасности, а также департамента по профилактике коррупции и комплаенс-контролю. Также участниками встречи стали руководители департаментов безопасности всех десяти региональных компаний "ТНС энерго".

"В 2024 году "ТНС энерго" продолжит работу по обеспечению безопасности деятельности управляющей компании и дочерних обществ по всем направлениям, – отмечает генеральный директор ПАО ГК "ТНС энерго" Елена Стельнова. – Так, разрабатываются и внедряются новые механизмы по повышению экономической безопасности компаний Группы, устранению и предупреждению вероятных угроз информационной безопасности, обеспечению надлежащего уровня информационной безопасности, выявлению и регулированию бизнес-процессов с повышенными коррупционными рисками".