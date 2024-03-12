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Общество

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" будет развивать проекты в сфере искусственного интеллекта

15 марта 2024 11:48  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

ИТ-кампус "НЕЙМАРК", Сбербанк и ННГУ им. Н.И. Лобачевского будут развивать проекты в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проектов в сфере искусственного интеллекта было подписано на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

Документ предусматривает реализацию совместных проектов в сфере искусственного интеллекта. Также планируется проведение мастер-классов, хакатонов и акселераторов по направлению ИИ.

Кроме того, стороны будут привлекать и сохранять молодые кадры этой сферы на территории Нижегородской области. Также в рамках меморандума будут развиваться масштабные проекты, которые направлены на обеспечение и развитие технологического суверенитета России. Это инициативы в самых перспективных сферах, таких как разработка цифровых решений, микроэлектроника и искусственный интеллект.

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде - это часть национального проекта "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки России.  

Период с 2022 по 2031 год президент Владимир Путин объявил Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия — привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Актуальная информация о проекте и его инициативах опубликована на сайте.

Ранее сообщалось, что ИТ-кампус "Неймарк" объявил о старте бесплатной ИТ-Академии.

Также сообщалось, что ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород подписали соглашение о первой сетевой программе высшего образования.

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Теги:
IT IT-кампус "Неймарк" Соглашение
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