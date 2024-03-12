Делегация международных наблюдателей работает на выборах в Нижегородской области Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

В Нижегородскую область прибыла делегация международных наблюдателей и экспертов, которые будут следить за ходом голосования на выборах президента Российской Федерации.

Как сообщили в региональном Избиркоме, на избирательных участках областного центра и муниципалитетов побывают представители Аргентины, Боснии и Герцеговины, Греции, Сербии и Камбоджи.

Накануне международные наблюдатели встретились с председателем нижегородского Избиркома Маргаритой Красилевской. Она рассказала иностранным гостям о ходе избирательного процесса, формах голосования, а также о проекте "ИнформУИК".

Красилевская указала, что институт наблюдателей – это неотъемлемая часть демократических выборов.

"Независимый контроль в наблюдении за выборами является важной составляющей в обеспечении легитимности выборов, повышает уровень доверия со стороны избирателей к выборам, ко всем избирательным процедурам", - подчеркнула председатель нижегородского Избиркома.

Помимо избирательных участков иностранные наблюдатели посетят Ситуационный центр Общественной палаты Нижегородской области по наблюдению за выборами, а также встретятся с представителями кандидатов в президенты РФ.

Напомним, 15 марта в 8:00 в Нижегородской области начались выборы президента России. Свои двери для избирателей на территории региона открыл 2 181 избирательный участок. Они будут работать в течение трёх дней - 15, 16 и 17 марта.