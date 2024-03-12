АТИ завела 160 дел за плохое содержание крыш нежилых зданий в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Управление административно-технического и муниципального контроля Нижнего Новгорода возбудило 160 административных дел за плохое содержание кровель нежилых зданий и сооружений в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Согласно сообщению, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев распорядился повысить надзор за соблюдением содержания крыш в период оттепели. Сотрудники административно-технической инспекции ежедневно проверяют качество уборки крыш нежилых зданий. В случае выявления неочищенных от снега кровель, собственник здания привлекается к административной ответственности. К настоящему моменту с начала зимы уже возбуждено 160 административных производств. В дальнейшем это грозит штрафом от 40 до 50 тысяч рублей на юридических лиц.

Управление административно-технической инспекции города отмечает, что пешеходная территория, перед чисткой крыш, обязательно огораживается. После окончания работ, производится уборка тротуара и вывоз сброшенных снежных масс

Специалисты АТИ просят нижегородцев в период оттепели быть внимательными, держаться подальше от зданий и опасаться схода снега с крыш. О снежных навесах и опасных сосульках жителей просят сообщать в Домоуправляющие компании, АТИ и Госжилинспекцию.

Напомним, ранее глава города Юрий Шалабаев сообщил, что традиционного месячника по благоустройству не будет.