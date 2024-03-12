Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 20.00 превысила 33% Общество

Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 20.00 15 марта составила 33,18%, участие в голосовании на выборах президента РФ приняли 823 659 человек. Об этом сообщила избирательная комиссия Нижегородской области.

Явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования в регионе составила 29,33% (643 436 избирателей).

Из 288 371 избирателя, включенного в список голосующих с помощью ДЭГ, явка составила 62,5% (проголосовало 180 223 человека).

Наиболее высокая явка избирателей на 20.00 отмечается в городском округе городе Саров (70,69%), Краснобаковском муниципальном округе (52,85%) и Ардатовском муниципальном округе (49,07%).