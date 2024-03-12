Александр Вайнберг: "Я люблю свою Родину, горжусь ей и в ответе перед своими предками и потомками за будущее нашей страны" Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Сегодня в России стартовал второй день голосования на выборах президента Российской Федерации. Сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Александр Вайнберг принял участие с помощью дистанционного электронного голосования.

"Принял участие в судьбоносном голосовании по выборам президента России. Я люблю свою Родину, горжусь ей и в ответе перед своими предками и потомками за будущее нашей страны. Хочу жить в сильном, независимом, свободном государстве, которое сохраняет и отстаивает свои традиции и ценности, заботливо и справедливо по отношению к своим гражданам. Именно поэтому я сделал свой выбор в пользу кандидата, которого уважаю и которому доверяю. Который продвигает и защищает интересы нашей державы, на благо светлого будущего России, Победы и Мира!", - сказал сенатор.

Напомним, 15 марта по всей стране началось трехдневное голосование по выборам президента РФ. В Нижегородской области проголосовать можно на избирательных участках, которые работают с 8.00 до 20.00.

Кроме того, Нижегородская область вновь вошла в число регионов России, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Жители, подавшие заявления для голосования электронным способом на портале Госуслуг, могут проголосовать в любое время на сайте vybory.gov.ru с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта.