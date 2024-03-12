"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
16 марта 2024 14:18  [76] Александр Вайнберг: "Я люблю свою Родину, горжусь ей и в ответе перед своими предками и потомками за будущее нашей страны"
16 марта 2024 12:33  [132] Наталья Назарова: "Во время беспрецедентного давления на нашу страну особенно важен выбор президента"
15 марта 2024 19:02  [603] Эксперт-мониторинг событий с 8 по 15 марта 2024 года от АНО "Минин-центр"
15 марта 2024 18:18  [302] Роман Любарский: "Жители понимают важность своего выбора и ценность каждого голоса"
15 марта 2024 17:24  [318] Глеб Никитин проголосовал на выборах президента России
15 марта 2024 14:32  [295] Депутат Госдумы Юрий Станкевич проголосовал на выборах президента РФ
15 марта 2024 13:48  [314] Глава Дзержинска Иван Носков проголосовал на выборах президента России
15 марта 2024 12:22  [348] Полпред президента в ПФО Игорь Комаров поучаствовал в выборах в Нижнем Новгороде
15 марта 2024 12:01  [335] Делегация международных наблюдателей работает на выборах в Нижегородской области
15 марта 2024 11:36  [319] Депутат Госдумы Евгений Лебедев проголосовал на выборах президента России
Политика

Александр Вайнберг: "Я люблю свою Родину, горжусь ей и в ответе перед своими предками и потомками за будущее нашей страны"

16 марта 2024 14:18  [76] Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Сегодня в России стартовал второй день голосования на выборах президента Российской Федерации. Сенатор РФ, первый заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Александр Вайнберг принял участие с помощью дистанционного электронного голосования.

"Принял участие в судьбоносном голосовании по выборам президента России. Я люблю свою Родину, горжусь ей и в ответе перед своими предками и потомками за будущее нашей страны. Хочу жить в сильном, независимом, свободном государстве, которое сохраняет и отстаивает свои традиции и ценности, заботливо и справедливо по отношению к своим гражданам. Именно поэтому я сделал свой выбор в пользу кандидата, которого уважаю и которому доверяю. Который продвигает и защищает интересы нашей державы, на благо светлого будущего России, Победы и Мира!", - сказал сенатор.

Напомним, 15 марта по всей стране началось трехдневное голосование по выборам президента РФ. В Нижегородской области проголосовать можно на избирательных участках, которые работают с 8.00 до 20.00.  

Кроме того, Нижегородская область вновь вошла в число регионов России, где применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Жители, подавшие заявления для голосования электронным способом на портале Госуслуг, могут проголосовать в любое время на сайте vybory.gov.ru с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Вайнберг Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph