Многодетная мать из Володарского округа выиграла автомобиль на викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО!" Общество

Многодетная мать по имени Джейран из Володарского округа выиграла автомобиль по итогам третьего этапа викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО".

По информации организаторов, всего за три дня в распределении подарков приняли участие порядка 40 тысяч человек.

Все претенденты на главный приз приняли участие в рейтинговом голосовании за территории по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", после чего правильно ответили на вопросы викторины.

Участники третьего этапа также смогли выиграть бытовую технику и подарочные сертификаты.

Следующий этап викторины стартовал сегодня с 12:00 и продлится до 12:00 22 марта. Последний этап викторины завершится 30 апреля. Чтобы ответить на вопросы викторины, нужно сначала проголосовать на сайте fkgs.golosza.ru за ту территорию, которая будет благоустроена в 2025 году.