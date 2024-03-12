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Общество

Многодетная мать из Володарского округа выиграла автомобиль на викторине "КУПНО ЗА ЕДИНО!"

17 марта 2024 15:18  [130] Общество

Многодетная мать по имени Джейран из Володарского округа выиграла автомобиль по итогам третьего этапа викторины "КУПНО ЗА ЕДИНО".

По информации организаторов, всего за три дня в распределении подарков приняли участие порядка 40 тысяч человек.

Все претенденты на главный приз приняли участие в рейтинговом голосовании за территории по проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", после чего правильно ответили на вопросы викторины.

Участники третьего этапа также смогли выиграть бытовую технику и подарочные сертификаты.

Следующий этап викторины стартовал сегодня с 12:00 и продлится до 12:00 22 марта. Последний этап викторины завершится 30 апреля. Чтобы ответить на вопросы викторины, нужно сначала проголосовать на сайте fkgs.golosza.ru за ту территорию, которая будет благоустроена в 2025 году.

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