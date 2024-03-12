Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов" Политика

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Роман Пермяков - политический консультант, руководитель аналитического центра "Г.У.Р.У.", прокомментировал ход выборов президента России.

"Президентские выборы 2024 войдут в современную историю Россию как самые массовые – это по-настоящему всенародные выборы в прямом смысле этого слова. Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов: исторические максимумы достигнуты по большинству показателей – и по явке, которая с лихвой перевалила за 70%, и, по показателям поддержки Владимира Путина, которая оказалась много выше 80%.

Таким образом, даже с учетом по различным причинам не принявших в голосовании участия избирателей, Владимир Путин получает уверенное большинство голосов от числа всех россиян - гораздо больше 60%, что является более, чем убедительным мандатом народного доверия. Рекордные результаты зафиксированы даже в тех регионах, которые ранее никогда не отличались высокими показателями - люди шли на участки даже в непогоду и снежный буран. Уникальное историческое явление. До того ни на одних выборах президент не получал такого уровня поддержки – возможно, что сейчас мы переживаем момент максимального единения российского общества в современной истории России.

Конечно, голосовать стало удобнее - трехдневное голосование и ДЭГ сыграли свою роль в повышении явки. Однако феномен высоких результатов лежит вне плоскости технологических новаций, и в первую очередь связан с беспрецедентной консолидацией российского общества вокруг флага, страны и национального лидера. Это показатель высокого уровня поддержки СВО, тренда на поддержку семьи и курса на расширение суверенитета, обозначенного президентом в ходе Послания Федеральному собранию.

Всё это нашло самую глубокую поддержку в сердцах россиян, и даёт президенту народный мандат на реализацию этого стратегического курса. При этом наши зарубежные злопыхатели, сами того не ведая, своими военными провокациями накануне выборов и отчаянными попытками сорвать голосование на отдельных участках в ходе голосования – сыграли только на сплачивание общества, консолидацию общества вокруг нацлидера и увеличение явки.

Возможно, именно эта обратная реакция общества и действие сформировавшегося гражданского иммунитета к внешним воздействиям, и добавили те экстра-проценты к прогнозам социологов - и за это нашим "западным партнерам" и их спящим агентам внутри России можно сказать "Спасибо". Они снимали нелепые фейки о вбросах, которые тут же разоблачались наблюдателями и избиркомами, пытались устраивать провокации по известной украинской технологии, заливая урны зеленкой. В ряде регионов, больше, чем в 20, в том числе в Москве, Воронеже и Карачаево-Черкессии по единой методичке от ЦИПСО обливали урны зеленкой, где-то пытались даже поджечь урны, в Нижнем Новгороде неудачно пытались запустить видео с фейковым вбросом, которое оперативно было опровергнуто. Все эти попытки извне насолить в итоге только насмешили, и привели к обратному эффекту.

Наши люди всё это видели, и прекрасно понимали, откуда ветер дует – а поэтому голосовали ещё более активно, в том числе на зло дяде Сэму, гадящей англичанке и их подопечным из ЦИПСО и СБУ. Все попытки сорвать выборы провалились – и рекордно высокая явка и уровень поддержки президента здесь наиболее явный и ясный ответ всем злопыхателям из-за рубежа. Хочется сказать им – "гейм овер, господа". Битву за Россию и россиян они проиграли вчистую."