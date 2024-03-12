Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"

"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Нижегородка признана автором лучшей просветительской книги страны
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
20 аварийных домов запланированы к сносу в 2024 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Популярные комментарии за год
29 июля 2023 12:14  [6067] Игорь Норенков: "Рост валового регионального продукта красноречиво показывает подъем экономики Нижегородской области"
06 мая 2023 16:16  [3369] Ольга Щетинина: "Качество, которое ярко характеризует Глеба Никитина, – инициативная настойчивость"
25 марта 2023 13:11  [3119] Андрей Дахин: "Нужны меры, которые позволят вернуть частные деньги в публичную экономку"
07 мая 2023 12:26  [2926] Павел Солодкий: "Считаю правильным подход Глеба Никитина к взаимодействию с бизнес-сообществом"
08 мая 2023 13:15  [2518] Артем Кавинов: "Глеб Никитин - человек слова и дела"
13 октября 2023 13:42  [2285] Мурат Керефов: "Нижегородская область провела большую работу по сквозному инвестпотоку"
13 октября 2023 10:40  [2277] Сергей Баринов: "Мы надеемся, что до конца года территория лодочной станции будет освобождена"
06 июня 2023 18:17  [1947] Вадим Булавинов: "Важный результат: губернатор устранил давний конфликт интересов между областной и городской властью"
16 октября 2023 10:46  [1864] Евгений Костин: "Проект "Вам решать!" не только делает жизнь комфортнее, но и объединяет людей"
01 февраля 2024 12:14  [1814] Александр Брод: "Избирательная система России становится более открытой, комфортной и понятной людям"
Последние новости рубрики Политика
18 марта 2024 09:28  [52] Евгений Семенов: "Количество просмотров трансляции из студии "НаблюдательНО" достигло 200 тысяч"
18 марта 2024 09:09  [60] Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"
17 марта 2024 20:45  [312] Голосование на выборах президента РФ завершилось в Нижегородской области
17 марта 2024 18:58  [302] Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 18.00 составила 77,68%
17 марта 2024 18:50  [262] Андрей Цепелев: "Наша избирательная система самая открытая в мире"
17 марта 2024 17:24  [297] Ольга Щетинина: "Осталось несколько часов до завершения работы избирательных участков, сделайте свой выбор"
17 марта 2024 16:34  [274] Явка избирателей в Нижегородской области по данным на 15.00 составила 72,69%
17 марта 2024 16:26  [304] Роман Стронгин: "Нарушений на выборах президента в Нижегородской области к настоящему моменту не зафиксировано"
17 марта 2024 16:08  [303] Евгений Семенов: "Проект "НаблюдательНО" вышел на новый уровень в 2024 году"
17 марта 2024 15:33  [318] Алексей Мартынов: "Внешнее давление Запада на российскую избирательную систему приводит к прямо противоположным результатам"
Политика

Роман Пермяков: "Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов"

18 марта 2024 09:09  [60] Политика

Фото: соцсети Романа Пермякова

Роман Пермяков - политический консультант, руководитель аналитического центра "Г.У.Р.У.", прокомментировал ход выборов президента России.

"Президентские выборы 2024 войдут в современную историю Россию как самые массовые – это по-настоящему всенародные выборы в прямом смысле этого слова. Результаты выборов превзошли даже самые смелые прогнозы социологов: исторические максимумы достигнуты по большинству показателей – и по явке, которая с лихвой перевалила за 70%, и, по показателям поддержки Владимира Путина, которая оказалась много выше 80%.

Таким образом, даже с учетом по различным причинам не принявших в голосовании участия избирателей, Владимир Путин получает уверенное большинство голосов от числа всех россиян - гораздо больше 60%, что является более, чем убедительным мандатом народного доверия. Рекордные результаты зафиксированы даже в тех регионах, которые ранее никогда не отличались высокими показателями - люди шли на участки даже в непогоду и снежный буран. Уникальное историческое явление. До того ни на одних выборах президент не получал такого уровня поддержки – возможно, что сейчас мы переживаем момент максимального единения российского общества в современной истории России.

Конечно, голосовать стало удобнее - трехдневное голосование и ДЭГ сыграли свою роль в повышении явки. Однако феномен высоких результатов лежит вне плоскости технологических новаций, и в первую очередь связан с беспрецедентной консолидацией российского общества вокруг флага, страны и национального лидера. Это показатель высокого уровня поддержки СВО, тренда на поддержку семьи и курса на расширение суверенитета, обозначенного президентом в ходе Послания Федеральному собранию.

Всё это нашло самую глубокую поддержку в сердцах россиян, и даёт президенту народный мандат на реализацию этого стратегического курса. При этом наши зарубежные злопыхатели, сами того не ведая, своими военными провокациями накануне выборов и отчаянными попытками сорвать голосование на отдельных участках в ходе голосования – сыграли только на сплачивание общества, консолидацию общества вокруг нацлидера и увеличение явки.

Возможно, именно эта обратная реакция общества и действие сформировавшегося гражданского иммунитета к внешним воздействиям, и добавили те экстра-проценты к прогнозам социологов - и за это нашим "западным партнерам" и их спящим агентам внутри России можно сказать "Спасибо". Они снимали нелепые фейки о вбросах, которые тут же разоблачались наблюдателями и избиркомами, пытались устраивать провокации по известной украинской технологии, заливая урны зеленкой. В ряде регионов, больше, чем в 20, в том числе в Москве, Воронеже и Карачаево-Черкессии по единой методичке от ЦИПСО обливали урны зеленкой, где-то пытались даже поджечь урны, в Нижнем Новгороде неудачно пытались запустить видео с фейковым вбросом, которое оперативно было опровергнуто. Все эти попытки извне насолить в итоге только насмешили, и привели к обратному эффекту.

Наши люди всё это видели, и прекрасно понимали, откуда ветер дует – а поэтому голосовали ещё более активно, в том числе на зло дяде Сэму, гадящей англичанке и их подопечным из ЦИПСО и СБУ. Все попытки сорвать выборы провалились – и рекордно высокая явка и уровень поддержки президента здесь наиболее явный и ясный ответ всем злопыхателям из-за рубежа. Хочется сказать им – "гейм овер, господа". Битву за Россию и россиян они проиграли вчистую."

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владимир Путин Выборы Победа
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
12 марта 2024 11:45Экспозиция стекла и фарфора в Усадьбе Рукавишниковых
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph