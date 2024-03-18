Более 650 придомовых территорий проверили специалисты борского ГЖИ за зиму Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты борского отдела Госжилинспекции Нижегородской области с начала зимнего периода проинспектировали содержание более 650 придомовых территорий многоквартирных домов.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в результате проверок управляющие организации получили 20 предостережений и 2 протокола об административных правонарушениях.

Во время рейда работники ГЖИ проверили крыши и придомовые территории более 60 многоквартирных домов в поселках Неклюдово, Ситники и Железнодорожный Борского района. На 24 крышах были обнаружены некачественно очищенные от наледи и сосулек кровли. Их падение может привести к тяжелым последствиям для здоровья и имущества людей. Управляющим компаниям дано распоряжение незамедлительно принять меры по очистке крыш.

Отметим, что за несвоевременную уборку кровель ДУКи могут получить административную ответственность. Сумма штрафа может достигать 300 тыс. рублей, для ТСЖ и обслуживающих организаций - до 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ГЖИ оштрафовало ДУКи в Нижнем Новгороде на 1,2 млн рублей.