"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Бесплатный автобус до "Меги" из Печёр отменён, добавлен с Автозавода
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2024 14:08  [70] Более 30 сотрудников АО "Теплоэнерго" получили награды в честь Дня работников ЖКХ
19 марта 2024 14:04  [67] Горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде
19 марта 2024 13:23  [116] Парусная регата "Руссофт" пройдет в Нижнем Новгороде в мае
19 марта 2024 13:01  [115] Более 700 заявок подали нижегородцы на поступление в 1 класс "Школы 800"
19 марта 2024 12:44  [123] II форум науки и искусства пройдет одновременно в Нижнем Новгороде и Томске
19 марта 2024 12:26  [149] Недострой на улице Панина в Нижнем Новгороде планируется достроить в 2024 году
19 марта 2024 12:17  [133] Около 120 тысяч нижегородцев проводили зиму в воскресных масленичных гуляниях
19 марта 2024 11:49  [202] Движение автотранспорта по старому Борскому мосту будет прекращено с 26 марта
19 марта 2024 11:33  [145] Нижегородский опыт госуправления на основе данных и ИИ представили на выставке "Россия"
19 марта 2024 11:20  [143] Отчет о деятельности Дирекции по организации питания принят членами постоянной комиссии Думы по экономике
Общество

Горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде

19 марта 2024 14:04  [67] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода" продолжит наблюдение за состоянием экосистем двух свалок на улице Заовражной и Московском шоссе, д.473, д. 475, которые были рекультивированы в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в 2023 году. Об этом сообщил директор учреждения Алексей Глазов на заседании постоянной комиссии по экологии Городской думы Нижнего Новгорода.

По его словам, в 2023 году во время заключительного этапа восстановления земель была посеяна трава. Следующие пару лет здесь будет идти уход за восстановленным растительным покровом, а также контроль после рекультивации.

В настоящее время разработана и согласована сметная документация для заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории бывшей свалки на Московском шоссе, а по улице Заовражной контракт находится на стадии подписания с подрядчиком. Также, чтобы не допустить складирование отходов на земельных участках по Московскому шоссе, на местах организована охрана.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев сообщил о полном завершении рекультивации свалок на улице Заовражной и Московском шоссе, д.473, д. 475 в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде исключили из госреестра объектов эковреда.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Свалки Экология
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2024 16:13  [738] Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде исключили из госреестра объектов эковреда
04 декабря 2023 12:29  [646] Свалки на Московском шоссе и улице Заовражной в Нижнем Новгороде ликвидировали
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph