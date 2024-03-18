Горкомэкологии продолжит наблюдение за рекультивированными свалками в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода" продолжит наблюдение за состоянием экосистем двух свалок на улице Заовражной и Московском шоссе, д.473, д. 475, которые были рекультивированы в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в 2023 году. Об этом сообщил директор учреждения Алексей Глазов на заседании постоянной комиссии по экологии Городской думы Нижнего Новгорода.

По его словам, в 2023 году во время заключительного этапа восстановления земель была посеяна трава. Следующие пару лет здесь будет идти уход за восстановленным растительным покровом, а также контроль после рекультивации.

В настоящее время разработана и согласована сметная документация для заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территории бывшей свалки на Московском шоссе, а по улице Заовражной контракт находится на стадии подписания с подрядчиком. Также, чтобы не допустить складирование отходов на земельных участках по Московскому шоссе, на местах организована охрана.

Напомним, глава города Юрий Шалабаев сообщил о полном завершении рекультивации свалок на улице Заовражной и Московском шоссе, д.473, д. 475 в декабре 2023 года.

Ранее сообщалось, что Шуваловскую свалку в Нижнем Новгороде исключили из госреестра объектов эковреда.