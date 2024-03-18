Месячник по благоустройству дорог начался в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области начался месячник по благоустройству полос отвода автодорог регионального и межмуниципального значения, а также улично-дорожной сети. Об этом сообщает Главное управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Специалисты ГУАД координируют работу подрядчиков по очистке полосы отвода от мусора и посторонних предметов, по подсыпке обочин, очистке и окраске барьерного ограждения, автопавильонов, шумозащитных экранов, а также очистке водоотводных лотков от грязи и наносов. Аналогичные работы проведут и на всех искусственных сооружениях: мостах, путепроводах и развязках.

Согласно сообщению, привести в порядок все дорожные объекты подрядчики должны до 17 апреля.

Также в ходе месячника с 25 марта подрядные организации, в рамках госконтрактов на содержание дорог, должны будут приступить к ямочному ремонту. По словам специалистов, при ямочном ремонте подрядчики используют технологию обратной пропитки щебня битумом, а также холодный и литой асфальтобетон. Это позволит обеспечить необходимое качество даже при нынешних погодных условиях.

По некоторым данным, ремонтная кампания начнется во второй половине апреля, с установлением благоприятных погодных условий.

Напомним, в 2023 году Нижегородской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 7,5 млн кв. м дорожного полотна.Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

Ранее сообщалось, что питерский подрядчик займется реконструкцией дороги к деревне Анкудиновка.