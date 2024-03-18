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Общество

ИТ-кампус "НЕЙМАРК" будет развивать нейротехнологии в Нижегородской области

20 марта 2024 11:14  [100] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников и генеральный директор АО "Нейротренд" Наталия Галкина подписали договор о сотрудничестве в сфере развития нейротехнологий на территории Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, компания с 2015 года взаимодействует с вузами и институтами развития России, создавая рыночные нейротехнологические решения.

Партнерство АНО "НЕЙМАРК" и АО "Нейротренд" должно повысить уровень качества образования, развить систему подготовки кадров по образовательным программам в сферах информационных и инфокоммуникационных технологий, искусственного интеллекта и нейротехнологий, микроэлектроники, программно-аппаратных комплексов, а также защиты информации и других.

Директор АНО "Проектный офис ИТ-кампуса Нижегородской области "НЕЙМАРК" Валерий Черепенников отметил, что важно поддерживать высокий конкурентный уровень на всем пути создания нейротехнологий: от обучения и развития инфраструктуры до мер поддержки и масштабирования. 

По словам директора АО "Нейротренд" Наталии Галкиной, сотрудничество с АНО "НЕЙМАРК" позволит серьезно усилить ИТ-составляющую сетевых нейролабораторий, вместе работающих над решением совместных исследовательских задач

Напомним, проект по созданию межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня в Нижнем Новгороде является частью национального проекта "Наука и университеты", который реализует Минобрнауки России и утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.

Ранее сообщалось, что  ИТ-кампус "НЕЙМАРК" и НИУ ВШЭ-Нижний Новгород подписали соглашение о первой сетевой программе высшего образования.

Также сообщалось, что нижегородский ИТ-кампус "Неймарк" объявил о старте бесплатной ИТ-Академии.

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Теги:
IT-кампус "Неймарк" Соглашение
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