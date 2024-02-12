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Общество

Электробусы запустят еще на одном маршруте в Нижнем Новгороде с 22 февраля

21 февраля 2024 18:09  [114] Общество

Фото: Александр Воложанин

Электробусы запустят на маршруте №22 "Улица Минеева - 7-я проходная ГАЗа" в Нижнем Новгороде с 22 февраля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.

Электробусы будут дублировать троллейбусный маршрут №22.

"Также с сегодняшнего дня увеличено количество рейсов электробусов №11, а число единиц подвижного состава на маршруте выросло до 6", - уточнила Сухова.

Пассажиры смогут посмотреть расписание движения электробусов на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.

Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 в Автозаводском районе 19 февраля.

Также ранее сообщалось, что электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде в марте.

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Теги:
Общественный транспорт Электробусы
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