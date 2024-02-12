Электробусы запустят еще на одном маршруте в Нижнем Новгороде с 22 февраля

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Электробусы запустят на маршруте №22 "Улица Минеева - 7-я проходная ГАЗа" в Нижнем Новгороде с 22 февраля. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью ГКУ НО "ЦРТС" Ирина Сухова.
Электробусы будут дублировать троллейбусный маршрут №22.
"Также с сегодняшнего дня увеличено количество рейсов электробусов №11, а число единиц подвижного состава на маршруте выросло до 6", - уточнила Сухова.
Пассажиры смогут посмотреть расписание движения электробусов на портале АСИП сайта Центра развития транспортных систем.
Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 в Автозаводском районе 19 февраля.
Также ранее сообщалось, что электробусы запустят от площади Минина до ЖК "Цветы" в Нижнем Новгороде в марте.
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