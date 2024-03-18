Водооткачивающая техника предприятий Приокского района готова к сезону паводков Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Подрядные организации и предприятия Приокского района Нижнего Новгорода к противопаводковому сезону подготовили 27 единиц спецтехники. Об этом сообщила районная администрация.

В смотре приняли участие 11 организаций: ООО "РЭП-1", ПАО "Нител", ОАО "НПО имени М.В. Фрунзе", ОАО "ФНПЦ ННИИРТ", Нижегородский Водоканал, Теплоэнерго, управление автомобильного транспорта, ДУК Приокского района, пожарные части №27, 32 и другие.

По словам заместителя главы Приокского района Романа Ухабина, район готов к противопаводковому сезону. В Приокском районе есть несколько локальных мест, которые требуют внимания, они находятся под контролем.

"Обязательно в откачке воды примут участие подрядные организации, которые также будут очищать ливневки, дождеприемные колодцы и лотки. Задействуем и предприятия для обеспечения порядка на их собственной и прилегающей территориях", - сказал Роман Ухабин.

Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций завода имени М.В. Фрунзе Владислав Власов заявил, что работники научно-производственного объединения оказывают помощь в откачке воды на территории района.

В случае выявления подтоплений горожан просят обращаться в районные службы оперативных дежурных , диспетчерскую службу МБУ "РЭД" или управляющие организации. Список и номера телефонов можно найти по ссылке.

Ранее в Нижнем Новгороде по поручению мэра Юрия Шалабаева районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям.

Также сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.