Водооткачивающая техника предприятий Приокского района готова к сезону паводков

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Подрядные организации и предприятия Приокского района Нижнего Новгорода к противопаводковому сезону подготовили 27 единиц спецтехники. Об этом сообщила районная администрация.
В смотре приняли участие 11 организаций: ООО "РЭП-1", ПАО "Нител", ОАО "НПО имени М.В. Фрунзе", ОАО "ФНПЦ ННИИРТ", Нижегородский Водоканал, Теплоэнерго, управление автомобильного транспорта, ДУК Приокского района, пожарные части №27, 32 и другие.
По словам заместителя главы Приокского района Романа Ухабина, район готов к противопаводковому сезону. В Приокском районе есть несколько локальных мест, которые требуют внимания, они находятся под контролем.
"Обязательно в откачке воды примут участие подрядные организации, которые также будут очищать ливневки, дождеприемные колодцы и лотки. Задействуем и предприятия для обеспечения порядка на их собственной и прилегающей территориях", - сказал Роман Ухабин.
Начальник отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций завода имени М.В. Фрунзе Владислав Власов заявил, что работники научно-производственного объединения оказывают помощь в откачке воды на территории района.
В случае выявления подтоплений горожан просят обращаться в районные службы оперативных дежурных , диспетчерскую службу МБУ "РЭД" или управляющие организации. Список и номера телефонов можно найти по ссылке.
Ранее в Нижнем Новгороде по поручению мэра Юрия Шалабаева районные администрации проверили готовность техники к противопаводковым мероприятиям.
Также сообщалось, что глава Нижнего Новгорода поручил коммунальщикам начать подготовку к паводку.
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