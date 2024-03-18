Жители квартир дома №37 по ул. Юлиуса Фучика получат компенсацию на аренду жилья Общество

Фото: tg-канал Юрия Шалабаева

Жителям квартир пострадавшего при пожаре подъезда в доме на ул. Юлиуса Фучика на время проведения экспертных работ компенсируют аренду жилья. Об этом в своих соцсетях сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Напомним, 19 марта загорелась квартира на 5 этаже в доме №37 по ул. Фучика в Автозаводском районе. Дом был построен в 1976 году, в нём 9 этажей и 6 подъездов.

По словам главы города, жильцы нетронутых пожаром пяти подъездов вернулись в свои квартиры еще вчера и провели ночь дома.

"Электричество, вода, отопление, газ есть. Пострадавший подъезд сейчас закрыт и находится под охраной, там работают эксперты. Про причины и степень повреждений квартир 1 подъезда пока говорить преждевременно, нужно дождаться выводов компетентных лиц. По предварительным оценкам специалистов, экспертиза может занять около трёх недель", – написал Юрий Шалабаев.

Глава города также сообщил о том, что принято решение компенсировать аренду жилья жителям повреждённого подъезда на время проведения экспертных работ в доме.

Напомним, что в результате пожара пострадали восемь человек, из них трое детей. Одного мужчину и двух несовершеннолетних госпитализировали. В ликвидации возгорания от МЧС принимали участие 43 специалиста и 11 единиц техники. Возбуждено уголовное дело.