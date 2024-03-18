Кинопоказы, посвященные 100-летию Минспорта России, проходят в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Нижегородская область присоединилась к фестивалю спортивного кино, посвященному 100-летию Министерства спорта России. Кинопоказы художественных и документальных фильмов проходят в образовательных организациях, спортивных школах, ФОКах, досуговых центрах и на других площадках в рамках проекта "Детский спорт» партии "Единая Россия".

"Фестиваль в Нижегородской области проходит во всех муниципалитетах. Считаю, что это очень хорошая практика. В первую очередь, это мотивация и знание истории, истории спорта. Они узнают информацию о тех чемпионах, которых мы считаем легендами. К сожалению, многие молодые люди не знают наших спортивных героев и их достижения. А многие тренеры, насколько я знаю, подобные просмотры организовывают локально в своих группах перед какими-то серьезными стартами. Они это делают, чтобы дети прониклись, посмотрели на примеры и знали, как зачастую тяжело даются достижения, и как можно преодолевать сложности. Ребята с удовольствием смотрят эти фильмы. Считаю, что таких кинолент должно появляться все больше и больше", - рассказал региональный координатор проекта "Детский спорт" партии "Единая Россия", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников.

Сегодня к кинопроекту присоединились учащиеся школы №49 Советского района Нижнего Новгорода. Они посмотрели фильм Варвары Орловой "Вершина жизни капитана Тарпищева", который рассказывает про жизненный и профессиональный путь президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Шамиль Анвярович Тарпищев – человек удивительной судьбы. Мастер спорта по теннису, бессменный руководитель женской и мужской сборных страны, заслуженный тренер, который за долгие годы своей деятельности воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов. Среди них Михаил Южный, Евгений Кафельников, Андрей Чесноков, Елена Дементьева, Анастасия Мыскина и многие другие. Под руководством Тарпищева советские теннисисты завоевали 26 золотых медалей на чемпионатах Европы, становились полуфиналистами Кубка Федерации, финалистами Королевского Кубка.

"Я считаю, что очень важно показывать детям такие замечательные фильмы. Я сама его с удовольствием посмотрела вместе с ребятами и даже была удивлена, в каких условиях тренировались наши спортсмены. Я, конечно, слышала об этих фамилиях, именах, но сегодня была поражена, узнала для себя что-то новое. Дети, посмотрев ленту о таких великих теннисистах, тоже задумываются о том, что нужно идти в какой-то вид спорта, развиваться, тренироваться. Конечно, это все влияет и на общее развитие ребенка", - отметила педагог школы №49 г. Нижнего Новгорода Ольга Хасина.

В программе цикла, приуроченного к 100-летию Министерства спорта России, фильмы: "Михаил Козлов. Лошади – это судьба", "Вершина жизни капитана Тарпищева" и "История побед. КамАЗ мастер". Кинопоказы будут проходить в регионе до 28 марта.

Напомним, направление "Фестиваль спортивного кино» реализуется в рамках партийного проекта "Детский спорт". В образовательных организациях, спортивных школах, ФОКах, досуговых центрах, штабах общественной поддержки проходят бесплатные кинопоказы художественных и документальных фильмов об отечественном спорте и о легендарных людях, добившихся в нем больших высот.

Первый цикл кинопоказов "Герои войны – Герои спорта" о легендарных спортсменах, которые были участниками Великой Отечественной войны, состоялся в 2023 году в преддверии Дня Победы. В Нижегородской области в проекте приняли участие более 450 организаций.

Отметим, что создание условий для занятий спортом в шаговой доступности, поддержка социально значимых проектов, направленных, в том числе, на развитие массового спорта, привлечение жителей к здоровому образу жизни и активному досугу включены в народную программы "Единой России".