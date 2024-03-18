Психологи МЧС из Нижнего Новгорода привлечены для работы с пострадавшими в теракте Общество

Из Нижнего Новгорода в Москву выдвинулись психологи Приволжского филиала ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, четыре нижегородских специалиста будут оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим, а также родственникам пострадавших и погибших.

Напомним, для оказания психологической помощи в МЧС России открыта "Горячая линия" 8-800-775-17-17. Сводная оперативная группа психологов обработала уже более 800 обращений.

Число погибших в "Крокус сити холле" на данный момент составляет 133 человека, сообщили в СК РФ. По мере разбора завалов их число может вырасти.

Согласно информации, сейчас в больницах находятся 107 пострадавших, из них 3 детей.

В настоящее время более 100 спасателей МЧС России разбирают завалы в "Крокусе". Аэромобильные группировки Центра "Лидер" и отряда "Центроспас" работают на месте обрушения. Они разобрали 41 кубический метр завалов.



Пожарные МЧС России продолжают тушение очагов горения на кровле, втором и третьем этажах. Общая их площадь составляет порядка 500 квадратных метров.

Напомним, Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.