Султан Хацуков: "В МЧС России доктор больше, чем доктор" Общество

Медико-психологическое обеспечение в системе МЧС России – система мер медицинского, профилактического, научного, педагогического и воспитательного характера по сохранению и укреплению здоровья личного состава системы МЧС России, а также координация действий медицинской и психологической служб при проведении аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации.

Но всё это – теория. За этими словами кроется глубокий смысл, – именно медицинские работники и психологи МЧС первыми приходят на помощь, что позволяет в экстремальных ситуациях минимизировать людские потери и помочь людям справиться со стрессом, именно они отвечают за здоровье и душевное благополучие личного состава.

О медицинском и психологическом обеспечении личного состава Главного управления рассказал заместитель начальника Главного управления полковник Султан Мухадинович Хацуков.

- Сколько медицинских специалистов и психологов работает в Главном управлении? Нет ли недостатка в специалистах?

Организационно-штатная структура представлена отделом медико-психологического обеспечения и медико-психологической службой специализированной пожарно-спасательной части. В их составе проходят службу квалифицированные кадры: 4 врача, 2 фельдшера и 15 психологов.

Однако есть проблема в комплектовании специалистами. На сегодняшний день остаются вакантными должности двух фельдшеров и трёх психологов. Основной причиной в комплектовании вакантных ставок связаны с высокими требованиями к должности, особыми условиями труда и огромной ответственностью, в любой момент сотрудники находятся в готовности выехать на чрезвычайные ситуации.

- Какими навыками и умениями должен обладать медицинский работник МЧС, основные функции медицинских подразделений и их оснащение?

Главный ресурс МЧС России – это человеческая жизнь. В МЧС России доктор больше, чем доктор. Медицинские работники должны быть физически выносливы, обладать навыками психолога и хорошего организатора. Это помогает в различных чрезвычайных ситуациях максимально быстро и на высоком уровне оказать помощь пострадавшим.

Отдел медико-психологического обеспечения организует медицинское обеспечение личного состава Главного управления МЧС России и учреждений МЧС России, дислоцированных на территории Нижегородской области. Таким образом, осуществляя медицинское обеспечение более 6 тысяч личного состава.

Сотрудники отдела проводят лечебно-профилактическую работу среди личного состава, организуют лечение, в том числе госпитализацию, посещение больных, взаимодействие с родственниками и администрацией лечебных учреждений, переоснащение подразделений современным медицинским оборудованием.

На постоянной основе медицинскими специалистами совместно с Нижегородским областным центром крови им. Н.Я. Климовой проводятся донорские акции среди личного состава Главного управления. Ежегодно участие в акции принимают порядка 150-200 человек личного состава.

На медико-психологическую службу возлагается медицинское обеспечение проводимых аварийно-спасательных и других неотложных работ. Все сотрудники медико-психологической службы являются аттестованными спасателями. На вооружении специализированной пожарно-спасательной части имеется пожарно-спасательный автомобиль с медицинским модулем ПСА-ММ "Sprinter 515 CDI". Это универсальный автотранспорт, предназначенный для проведения аварийно-спасательных работ, оказания медицинской помощи и доставки пострадавших в лечебное учреждение. Автомобиль укомплектован специальным аварийно-спасательным инструментом и комплектом медоборудования для проведения реанимационных мероприятий.

Медицинские специалисты неоднократно принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Так, например, проведение комплекса медицинских и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной инфекции, ликвидация последствий ледяного дождя в Богородском районе и тушение лесного пожара в Воротынском районе в 2022 году.

В ноябре 2023 года Главным управлением была получена была получена лицензия по следующим видам медицинской деятельности: терапия, организация здравоохранения и общественного здоровья, эпидемиология, первичная доврачебная медико-санитарная помощь, проведение медицинских осмотров (предсменных, предрейсовых, послесменных, послерейсовых).

- Как медицинские работники следят за здоровьем сотрудников МЧС? И как проходит реабилитация личного состава, если она необходима?

Ежегодно организуется и проводится диспансеризация личного состава на базе ведомственных лечебных учреждений, а также лечебных учреждений в субъектах округа. Это позволяет выявить заболевания на ранней стадии и провести своевременное лечение.

В случае необходимости проведения оперативного лечения, в том числе высокотехнологичного, сотрудники направляются во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России в Санкт-Петербурге.

Сотрудники МЧС России имеют возможность пройти реабилитацию на базе Специализированного санаторно-реабилитационного центра МЧС России в Кисловодске, аттестованные работники пожарной службы также могут быть направлены на санаторно-курортное лечение в здравницы МВД России.

Медико-психологическую реабилитацию сотрудники могут пройти на базе Приволжского филиала центра экстренной психологической помощи.

- Какие задачи стоят перед психологами МЧС России по Нижегородской области?

Перед специалистами психологической службы МЧС России стоят две основных задачи, первая — сопровождение личного состава, вторая — оказание экстренной психологической помощи людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. В повседневной деятельности, когда нет никаких чрезвычайных ситуаций и происшествий, психологи работают с личным составом, оказывают им психологическую помощь и поддержку, изучают социально-психологический климат в коллективах, проводят профессиональный отбор на службу в МЧС России.

Все психологи обучены на спасателя.

С целью осуществления мероприятий по профилактике и коррекции эмоционального выгорания, повышения психофизиологической устойчивости личного состава к воздействию профессиональных стресс-факторов на базе Главного управления функционируют 10 комнат психоэмоциональной разгрузки, которые оснащены специализированным оборудованием.

- Как психологи МЧС России помогают людям непосредственно на месте ЧС?

Психологи МЧС России работают с острыми стрессовыми реакциями, с состоянием острого горя. Проводят урегулирование межличностных и межгрупповых конфликтов, если они возникают.

Работа психолога всегда индивидуальная, он разделяет пострадавших, минимизируя тем самым массовое проявление острых стрессовых реакций среди всех пострадавших.

На месте чрезвычайной ситуации или происшествия им приходится организовывать взаимодействие с представителями служб, ведомств и организаций, принимающими участие в ликвидации последствий ЧС.

- Каким образом принимается решение о том, стоит ли привлекать психологов?

Вся информация о чрезвычайных ситуациях и происшествиях аккумулируется в Центре управления в кризисных ситуациях. Старший оперативный дежурный Центра передаёт информацию о случившемся старшему психологу, который принимает решение о привлечении специалистов психологов. При крупных чрезвычайных ситуациях открывается телефон «Горячая линия» в круглосуточном режиме с целью оказания дистанционной психологической помощи.

- Расскажите какая работа проводится с населением?

Существует проект "Научись спасать жизнь!". Основная идея проекта заключается в том, что любой человек, не имеющий специального образования, при наличии определённых знаний может в экстремальной ситуации спасти жизнь пострадавшего до приезда специалистов.

В рамках этого проекта проводятся Соревнования "Человеческий фактор". Основной их целью является обеспечение доступности и повышение качества оказываемой первой помощи и психологической поддержки гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих их жизни и здоровью.

Знания и умения по оказанию первой помощи и психологической поддержки являются необходимыми для каждого человека, неравнодушного к тому, что происходит вокруг него. Помощь может стать необходимой и близким, и хорошо знакомым людям, и совершенно незнакомым. В этом году 6 марта были проведены соревнования среди Нижегородских команд, следующим этапом станет региональный этап соревнований по Приволжскому федеральному округу, который будет проведён 2-3 апреля. На него будут приглашены все команды, занявшие 1-2 место в своих субъектах.

В рамках Всероссийского открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности психологами и медицинскими работниками проводятся занятия в образовательных учреждениях области.

В заключение хочется сказать, что наши специалисты, осуществляющие медико-психологическое обеспечение, делают все, чтобы спасатели и огнеборцы были в здравии, как физическом, так и психологическом.

*По материалам пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области