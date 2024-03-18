Материальную поддержку окажут пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле" Происшествия

Материальную поддержку окажут пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

"Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов", - сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмём на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших", - заявил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что РЖД бесплатно перевезут родных пострадавших и погибших при теракте в Москву и из Москвы.

Для оформления проезда граждан просят звонить по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.

Также РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок надо обращаться по телефону 8-800-234-34-34.

Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода в Москву выдвинулись психологи Приволжского филиала ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России".

Напомним, Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.