Материальную поддержку окажут пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".
"Вместе с Московской областью окажем поддержку пострадавшим в трагедии в "Крокус Сити Холле". Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов", - сообщил в телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмём на себя организацию похорон погибших. Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших", - заявил Сергей Собянин.
Ранее сообщалось, что РЖД бесплатно перевезут родных пострадавших и погибших при теракте в Москву и из Москвы.
Для оформления проезда граждан просят звонить по специально выделенному телефону 8-800-250-15-20.
Также РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в ходе теракта в Крокусе в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для организации полного комплекса восстановительных процедур. Для оформления заявок надо обращаться по телефону 8-800-234-34-34.
Ранее сообщалось, что из Нижнего Новгорода в Москву выдвинулись психологи Приволжского филиала ФКУ "Центр экстренной психологической помощи МЧС России".
Напомним, Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.
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