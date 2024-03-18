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Общество

Нижегородцы присоединились к всероссийской общественной акции "Свеча Памяти"

25 марта 2024 09:28  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Накануне Нижегородская область присоединилась к всероссийской общественной акции "Свеча Памяти".

Около 200 волонтеров в память о погибших в "Крокус Сити Холле" свечами выложили надпись "Нижний Новгород скорбит" около памятника Чкалова на площади Минина и Пожарского. Там организован стихийный мемориал, куда люди все выходные несли цветы.

Также 24 марта Нижний Новгород стал участником акции "Журавли". Ровно в 19:55 в память о жертвах страшного теракта журавли устремились к небу на здании "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. В Нижнем Новгороде изображения клина журавлей транслировали на медиаэкранах.

 

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Теги:
Акции Память Траур
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