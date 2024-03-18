Ежегодные зимние учеты диких животных завершились в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ежегодные зимние учеты диких животных завершились в Нижегородской области. Об этом сообщает региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

По словам главы минлесхоза Нижегородской области Романа Воробьева, в 2024 году обработка зимних учетов численности диких животных впервые проводилась с помощью информационной системы "Цифровой лес".

"Это позволило оптимизировать процесс обработки данных. Сейчас сотрудники министерства проводят обработку полученных результатов для определения количества животных, которые могут быть добыты без ущерба для общей их численности", - сообщил Воробьев.

Работы по учету диких животных стартовали 15 января и проводились во всех районах Нижегородской области. Всего было пройдено более 1 600 учетных маршрутов, где длина каждого маршрута составляла от 5 км до 15 км.

В учет попали лоси, косули, кабаны, рыси, зайцы, куницы, белки, горностаи, ласки, хори, лисицы, волки, глухари, тетерева, рябчики, куропатки. Окончательные данные о численности диких животных будут сформированы до 1 апреля.

Напомним, численность косуль увеличилась в Нижегородской области в 2023 году.