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Общество

Заявление о приёме детей в первый класс уже можно заполнить на "Госуслугах"

26 марта 2024 12:20  [92] Общество

Родители Нижегородской области могут заранее заполнить заявление о приёме детей в первый класс на портале "Госуслуг". К удобному сервису подключены все школы региона.

При заполнении заявления нужно только выбрать школу, при наличии - льготы, а также указать другие параметры желаемого обучения. Причём некоторые поля заполнятся автоматически. Форма и черновик будут сохранены в личном кабинете. В день начала приёмной кампании "Госуслуги" напомнят о старте записи в школу, и пользователю останется только нажать кнопку "отправить".

Замгубернатора Егор Поляков отметил, что места в школах распределяются с учётом очередности подачи заявок. И сервис Госуслуг позволяет не тратить лишние минуты в момент начала приёмной кампании.

Школы сами определяют дату открытия записи в 1 класс, но не позднее 1 апреля. До 30 июня можно будет подать заявление в школу рядом с домом, по месту прописки ребёнка или же в другую - по льготе.

На следующем этапе - с 6 июля по 5 сентября - будет возможность подать заявление в любое другое образовательное учреждение - при условии наличия там свободных мест. Если в выбранной школе мест на зачисление не останется, то ребёнку предложат варианты в других школах.

Развитие госпорталов для удобства жителей проводится в соответствии с задачами нацпроекта "Цифровая экономика", утверждённого президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, что услугу "Запись в 1-й класс в один клик" впервые в России протестировали в Нижегородской области в прошлом году.

Как сообщалось ранее, специалисты департамента образования Нижнего Новгорода с 25 марта по 5 апреля проведут для родителей горячую телефонную линию по вопросам о порядке приёма детей в муниципальные школы в 2024 году.

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Теги:
Госуслуги Школы
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