Более 50% жителей домов на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде договорились с застройщиком Общество

Фото: mingrad.nobl.ru

Более 50% жителей домов первой очереди комплексного развития территории (КРТ) на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде достигли соглашения с застройщиком о предоставлении нового жилья.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в первую очередь реализации проекта КРТ жилой застройки входят семь домов по улицам Дружбы и Энтузиастов.

По данным представителей ООО "Специализированный застройщик "Проект-С-35", входящего в группу "Самолет", из 93 собственников и нанимателей квартир в домах первой очереди 50 уже подобрали себе новое жилье.

Как отметил директор по развитию и улучшению жилищных условий группы "Самолет" Виктор Ведехин, с жильцами проведена персональная работа, чтобы каждый мог выбрать удобное для себя жилье. Переезд в современные и комфортные дома состоится до конца августа этого года.

Также Виктор Ведехин отметил, что при оценке компенсации за текущее жилье в компании опирались на рыночную цену квартир, которая установлена в районе в целом.

КРТ в районе улицы Самочкина в Ленинском районе Нижнего Новгорода предусматривает расселение 39 ветхих и аварийных домов. Кроме обновления жилой застройки, механизм КРТ предполагает обустройство необходимой социальной инфраструктурой. На сегодняшний день улица Самочкина – самая крупная площадка КРТ жилой застройки в Нижнем Новгороде. На площади 13,7 тыс. кв. м инвестор возведет более 122 тыс. кв. м современного жилья, построит детский сад на 320 мест и поликлинику. Также за счет застройщика будет подготовлена проектная документация для строительства школы на 1100 мест.

По планам, в текущем году запланировано начало расселения еще 10 домов, в том числе двух аварийных. Это двухэтажные дома из дерева или шлакоблоков, к которым отсутствует подъезд, в ряде из них нет интернета. Как только жители этих домов будут расселены, по проекту КРТ здесь планируется построить современное жилье с благоустроенными дворами, детскими площадками, парковками и социальными объектами.

Напомним, ранее сообщалось, что первые дома в рамках КРТ в Ленинском районе расселят к осени 2024 года.

Ранее сообщалось, что более 30 площадок КРТ находятся в разработке и реализации в Нижегородской области.