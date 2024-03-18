КУПНО запустил программу обучения руководителей учреждений культуры в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Корпоративный университет правительства региона (КУПНО) запустил второй поток программы обучения руководителей учреждений культуры Нижегородской области "Менеджмент в сфере культуры".

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", о старте второго потока 27 марта рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Сухнова.

Программа была запущена по поручению губернатора Глеба Никитина. Она рассчитана на 72 академических часа, длительность обучения составляет 3 месяца.

По словам Натальи Сухановой, в регионе в учреждениях культуры работают около 10 тысяч человек.

"Мы отреставрировали все учреждения культуры в регионе и увеличили их площади, в них появилось новое оборудование. Поэтому у нас возникла потребность не просто в дополнительных специалистах, но и в переподготовке действующих сотрудников. Важно, чтобы руководители здесь обменялись опытом, и у нас появились новые творческие союзы, а значит и новые проекты между учреждениями", - сообщила она.

Наталья Суханова также добавила, что в 2025 году планируется открыть два новых направления для подготовки кадров в сфере культуры.

Первый проректор КУПНО Альбина Ахметова уточнила, что участниками второго потока являются 63 сотрудника из 21 муниципалитета Нижегородской области.

"Это руководители учреждений культуры и их заместители. В рамках программы мы дадим возможность потренироваться и получить современные навыки управления с акцентом на сферу культуры", - пояснила Ахметова.

Напомним, семь отраслевых кластеров создадут в Нижегородской области.