"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Движение по старому Борскому мосту закроют с 26 марта
Конференции "ЦИПР-2024" пройдёт в Нижнем Новгороде с 21 по 24 мая
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 марта 2024 13:09  [80] КУПНО запустил программу обучения руководителей учреждений культуры в Нижнем Новгороде
27 марта 2024 12:38  [108] Нижегородцы смогут увидеть иммерсивный музыкальный спектакль-импровизацию
27 марта 2024 09:45  [156] Евгений Люлин: "Мы гордимся российским театральным искусством"
25 марта 2024 18:02  [371] Выставка XXVII областного фестиваля фотографии открылась в Русском музее фотографии
25 марта 2024 17:04  [389] Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе к 225-летию Пушкина
23 марта 2024 15:26  [1182] Стало известно о судьбе культурных мероприятий, запланированных в Нижнем Новгороде на 23-24 марта
23 марта 2024 13:49  [526] Музеи и библиотеки Нижегородской области работают в штатном режиме
22 марта 2024 17:57  [521] Нижний Новгород будет сотрудничать с Дербентом в сфере культуры
22 марта 2024 17:37  [472] Группа "Еще не вечер" представит Нижегородскую область на федеральном проекте "Звезда - 2024"
22 марта 2024 16:25  [364] Кинопоказы, посвященные 100-летию Минспорта России, проходят в Нижегородской области
Культура и отдых

КУПНО запустил программу обучения руководителей учреждений культуры в Нижнем Новгороде

27 марта 2024 13:09  [80] Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Корпоративный университет правительства региона (КУПНО) запустил второй поток программы обучения руководителей учреждений культуры Нижегородской области "Менеджмент в сфере культуры".

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", о старте второго потока 27 марта рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Сухнова.

Программа была запущена по поручению губернатора Глеба Никитина. Она рассчитана на 72 академических часа, длительность обучения составляет 3 месяца.

По словам Натальи Сухановой, в регионе в учреждениях культуры работают около 10 тысяч человек.

"Мы отреставрировали все учреждения культуры в регионе и увеличили их площади, в них появилось новое оборудование. Поэтому у нас возникла потребность не просто в дополнительных специалистах, но и в переподготовке действующих сотрудников. Важно, чтобы руководители здесь обменялись опытом, и у нас появились новые творческие союзы, а значит и новые проекты между учреждениями", - сообщила она.

Наталья Суханова также добавила, что в 2025 году планируется открыть два новых направления для подготовки кадров в сфере культуры.

Первый проректор КУПНО Альбина Ахметова уточнила, что участниками второго потока являются 63 сотрудника из 21 муниципалитета Нижегородской области.

"Это руководители учреждений культуры и их заместители. В рамках программы мы дадим возможность потренироваться и получить современные навыки управления с акцентом на сферу культуры", - пояснила Ахметова.

Напомним, семь отраслевых кластеров создадут в Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Образование
Поделиться:
Новости по теме
25 марта 2024 17:04  [389] Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе к 225-летию Пушкина
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph