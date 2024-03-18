Прямые рейсы запустят из Нижнего Новгорода во Владикавказ в 2024 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прямые рейсы планируется запустить из Нижнего Новгорода во Владикавказ в 2024 году. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье" со ссылкой на председателя правительства Северной Осетии Бориса Джанаева.

Глава республиканского правительства напомнил, что за прошедшие три года из Северной Осетии были запущены субсидируемые рейсы из регионального бюджета в Казань, Пермь, Челябинск, Уфу, Екатеринбург и Новосибирск.

"Новым решением правительства в этот список вошли Нижний Новгород, а также Самара и Новый Уренгой", - пояснил Джанаев.

Отмечается что перечень субсидируемых перевозок увеличился в связи активным развитием внутреннего туризма в России.

Напомним, прямые рейсы в Тюмень запустят из Нижнего Новгорода с 3 апреля.