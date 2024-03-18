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Общество

Подрядчик отремонтировал шесть дорог на Автозаводе после вмешательства прокуратуры

27 марта 2024 18:13  [37] Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

МБУ "Ремонт и эксплуатация дорог" отремонтировало дороги по шести улицам в Автозаводском районе Нижнего Новгорода после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что техническое состояние участков дорог, в том числе тех, что были отремонтированы по нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", находятся в неудовлетворительном состоянии.

Так, сотрудники прокуратуры обнаружили многочисленные повреждения дорожного покрытия на улицах Лескова, Веденяпина, Переходникова, Ватутина, Автомеханической и Магистральной.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление руководителю муниципального бюджетного учреждения "Ремонт и эксплуатация дорог" (МБУ "РЭД").

После вмешательства надзорного ведомства подрядая организация отремонтировала дорожное полотно.

Напомним, две дороги  дополнительно отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2024 году по нацпроекту.

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Теги:
Городское хозяйство Дороги
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